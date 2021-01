Como, due 14enni scappano di casa: "Basta con il lockdown"

La fuga è stata scoperta dai due padri in modo diverso. Il primo, tornando a casa martedì a mezzogiorno, ha trovato sul computer della figlia un messaggio: "Mi sono stancata di non poter vedere i miei amici, me ne vado". Il secondo è stato invece avvisato direttamente con un messaggio: "Voglio vivere, abbi fiducia in me".

La volontà di scappare a Milano o in Liguria - I genitori hanno prima contattato amici e compagni di scuola ma nel pomeriggio, quando hanno pensato che le ragazze non sarebbero tornate, si sono rivolte ai carabinieri. Una volta rintracciate, le ragazze hanno raccontato che era loro intenzione andare a Milano e forse in Liguria, ma in realtà sono rimaste tra Como e Cantù.

La notte in un parco pubblico - Le due amiche hanno inoltre raccontato di avere passato la notte in un parco pubblico, anche se probabilmente hanno dormito da qualche conoscente che non hanno poi voluto coinvolgere.