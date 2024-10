Fabio Macellari a processo per droga: "Mai spacciato, sono un altro"

Sembrava un capitolo chiuso, quello della droga per Fabio Macellari. Ma non è così. L'ex calciatore dell'Inter è, infatti, imputato per una vecchia vicenda di stupefacenti. Avrebbe, secondo i carabinieri di Bobbio (Piacenza), ceduto una piccole dosi di cocaina ad alcuni amici. Nei giorni scorsi, si legge su Libertà, si è celebrato il processo. Un testimone ha dichiarato di "non aver ricevuto nulla da lui". E lo stesso Macellari - non presente in aula, ma contattato telefonicamente - ha respinto ogni accusa. "Non ho mai spacciato - ha detto - né ceduto droga per soldi. Sono un'altra persona".