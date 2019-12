"Live - Non è la d'Urso", Fabio Macellari da calciatore a panettiere: "Ho cambiato vita" 

Da calciatore dell'Inter a panettiere e, all'occorrenza, taglialegna. E' la storia di Fabio Macellari che dopo aver giocato in diverse squadre italiane di calcio e aver avuto un passato di tossicodipendenza, adesso, ha cambiato vita. "Ho fatto degli scivoloni e uso di droga. In questi casi o capisci che devi ricominciare da zero oppure muori". Ha dichiarato Macellari durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso".

L'ex calciatore dell'Inter, ospite in studio, ha detto la sua sugli influencer del momento. "Fanno la stessa vita che ho fatto io, in discoteca e durante le serate".