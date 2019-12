"Live - Non è la d'Urso", Patty Pravo ricorda il passato: "Quando fumavo erba con Hendrix"

"All'epoca ci si faceva di roba buona, mica quella che gira ora". Sono le parole di Patty Pravo che, a "Live - Non è la d'Urso", racconta di quando fumava erba con Jimi Hendrix. "A quei tempi si usava. Una sera ci siamo trovati in una 500 a Roma. Stavamo fumando quando la polizia ci ha fermati. Per fortuna, mi hanno riconosciuta e ci hanno fatti andare via". "Da quel momento - continua il suo racconto la cantante del Piper - Con Jimi è nata un'amicizia che purtroppo è durata troppo poco".

Patty Pravo, intervistata da Barbara d'Urso, racconta diversi aneddoti del passato. Sposata ben 5 volte, la cantante ricorda la sua esperienza in carcere: "E' stato bellissimo". "Sono venuti da me - spiega Pravo - perché cercavano Maradona, ma hanno ingabbiato me. Mi hanno tenuta tre giorni in carcere, ho conosciuto delle persone bellissime". "Mentre uscivo - conclude la cantante - ho cantato Ragazzo triste con tutte le altre detenute".