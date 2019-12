Giuseppe Cruciani sulla violenza subita da Asia Argento: "Potevi dire di no"

"Potevi dire di no, c'è un sacco di gente che si è rifiutata". Giuseppe Cruciani commenta così la violenza subita da Asia Argento da parte del produttore cinematografico Harvey Weistain. Parole che non sono state apprezzate dall'attrice che ha urlato: "Come fai a dire di no a un uomo che ti apre le gambe?". E' successo durante l'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso".

"Se tornassi indietro non denuncerei, per colpa di voi schifosi", si alza in piedi Asia Argento che con la voce rotta dal pianto si rivolge a Cruciani: "Dimmi come fa una donna a dire di no a una violenza".