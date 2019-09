Passa da "Live – Non è la d'Urso", la resa dei conti tra Matteo Salvini, Alba Parietti e Asia Argento. Ospite della trasmissione e pronto ad affrontare gli occupanti delle cinque sfere, l'ex ministro degli Interni ha risposto alle accuse mosse a suo carico. La prima a farsi avanti è stata proprio Asia Argento, che gli rinfaccia di averle scritto di andarsi a prendere una camomilla, di averla data in pasto al suo pubblico social dopo il suicidio del compagno. Salvini, però, le ricorda il motivo per cui le ha suggerito di prendersi la famosa camomilla. "Lei è una signora che dice ‘Salvini merda’. Ma non fa niente, io non porto rancore. Le porterò volentieri quella famosa camomilla..."