Macellaio rapinato a Viterbo, la storia di Giancarlo Pallotti: "Mi sono difeso con i coltelli"

Pallotti spiega di avere circa ottocento euro: "Sono rimasto stupito, lui me l'ha ripetuto. Gli ho detto che non gli avrei dato niente - ha aggiunto -. A quel punto lui ha preso un coltello da taglio e me l'ha dato subito in testa, dalla parte della lama. Ho cercato di bloccare la mano, ho pensato a molte cose, a partire dalla mia famiglia. Sono riuscito a prendere un altro coltello più pesante: gli ho tagliato tre dita. Lui allora è uscito ed è scappato. Così sono andato fuori dal negozio per chiamare i carabinieri ma non riuscivo perché il sangue mi bloccava il touch screen del telefono". Le ferite riportate nella colluttazione hanno richiesto l'applicazione di 25 punti di sutura e diversi giorni di prognosi.