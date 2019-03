Lunedì difficile per il trasporto aereo: lo sciopero nazionale cancella 95 voli Alitalia

La mobilitazioneL'agitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. "Le organizzazioni sindacali ritengono la situazione del settore estremamente grave - si legge in un comunicato - in questo momento di incertezza generata anche dall'avvio della fase conclusiva dell'amministrazione straordinaria del Gruppo Alitalia, i cui esiti non sono al momento affatto scontati e i cui lavoratori e lavoratrici sono ancora in cigs senza aver avuto riscontro su alcune criticità legate al costo del lavoro".



Anpac e Anpav, in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di volo di Alitalia SAI e Alitalia Cityliner hanno confermato che "in considerazione del fatto che l'atteggiamento del management in amministrazione straordinaria non ha consentito di superare le attuali criticità, sono quindi costrette a confermare lo sciopero di quattro ore previsto per il prossimo 25 marzo".



Sempre per il 25 marzo è stato indetto uno sciopero del personale navigante Air Italy proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-ta. Stavolta si tratta di una protesta di 24 ore anche se la compagnia dal suo sito fa sapere che "le fasce orarie garantite sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21". Lo sciopero di Alitalia e Air Italy si svolgerà in tutti gli aeroporti italiani.