Accordo raggiunto tra azienda e sindacati per un nuova proroga di 6 mesi della cassa integrazione straordinaria per 830 dipendenti, di cui 700 del personale di terra, 70 comandanti e 60 assistenti di volo. La nuova Cigs scatterà il 24 marzo e durerà fino al 23 settembre. L'accordo precedente riguardava 1.360 lavoratori, 530 in più della nuova intesa.