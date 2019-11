Luna di miele, sposi in viaggio di nozze accusano l'agenzia: "Viaggi inesistenti, soldi spariti, vogliamo essere risarciti"

Due coppie di coniugi sarebbero state truffate da una nota agenzia di viaggio di Firenze. La luna di miele che si trasforma in un incubo: viaggio inesistente, soldi spariti. I pacchetti vacanza in luoghi da sogno, raccontano, si sono rivelati una truffa. E l'agenzia di viaggi ha chiuso la saracinesca per sempre.

A "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara D'Urso, le due coppie spiegano la loro disavventura: "Abbiamo perso migliaia di euro. Vogliamo essere risarciti". Altre coppie si stanno facendo avanti per denunciare la truffa. Rintracciato telefonicamente, l'agente si difende: "Chi sbaglia deve pagare, però non deve essere messo alla gogna. Ho avuto problemi economici ma sono una persona perbene e vado in giro a testa alta". Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Guardia di Finanza.