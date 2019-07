Nozze bis in Provenza, una breve tappa in Italia e poi una luna di miele da mille e una notte alle Maldive. Sophie Turner e Joe Jonas se la stanno proprio godendo. "Ho trovato la felicità", scrive il cantante postando lo scatto del resort, sull'isola Kunfunadhoo, con tanto di scivolo che porta direttamente nell'acqua. "Paradiso", replica la star di "Game of Thrones".

La coppia ha alloggiato in una suite al Soneva Fushi, nell'arcipelago dell’Oceano Indiano, dove i prezzi arrivano a 30mila a notte. Location paradisiaca, lusso e relax, come mostrano i due neo-coniugi sui rispettivi profili Instagra,ìm. Lei posta scatti del marito mentre mangia sushi e gioca una partita a scacchi, pedala in bicicletta nella giungla e sorseggia un cocktail dondolandosi su un'amaca. Lui risponde condividendo il video in cui si lancia dallo scivolo che lo porta direttamente nell'acqua cristallina dell'Oceano e poi scatti della bella moglie sdraiata su alcuni cuscini in mezzo al mare.