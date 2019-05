"Il trono di spade", Sophie Turner irriconoscibile in tv

Dopo la fine de "Il trono di spade" , Sophie Turner ha smesso i panni della ragina del nord Sansa ed è ridiventata padrona dei suoi capelli. L'attrice, dopo essere stata rossa per anni per esigenze di copione, si è infatti presentata nel salotto del talk show del "The Graham Norton Show" con lunghi capelli biondi e una frangetta sbarazzina. Un look ideato dal suo hairstylist personale Christian Wood, per promuovere i nuovi progetti lavorativi.

"Non ti avevo riconosciuto, questi sono i tuoi capelli naturali?", le ha chiesto stupito il padrone di casa. "Sì, eccetto la frangia. L'ho indossata oggi e nemmeno la mia famiglia mi ha riconosciuta. Sono una donna nuova!", ha risposto l'attrice. Un colpo di testa per inaugurare un nuovo capitolo della sua vita. La Turner è infatti diventata moglie di Joe Jonas ed è concentrata su nuovi ruoli, dopo la fine de "Il trono di spade".



In questi giorni sta infatti promuovendo in giro per il mondo "X-Men: Dark Phoenix", che uscirà in Italia il 6 giugno. Nel film interpreta la cattiva Jean Grey, una mutante con incredibili poteri psichici che la trasformano nella terribile Fenice Nera.