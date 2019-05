"Il trono di spade", lanciato un servizio di supporto psicologico per chi si sentirà orfano della serie

La fine de "Il trono di spade" ha gettato nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo. Qualcuno anche per un finale che non ha soddisfatto del tutto, ma soprattutto per il fatto che una serie amatissima ha finito il suo percorso. Un vero trauma al punto che qualcuno ha pensato di mettere in piedi un servizio di supporto psicologico per chi si sentirà orfano degli intrighi e delle avventure del mondo di Westeros.