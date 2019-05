Emilia Clarke "calva" e con una bottiglia di Dom Perignon...

Una bottiglia di Dom Pérignon in mano, l'espressione terrificata e la testa con i capelli coperti da una cuffia color carne che la fanno sembrare calva. Emilia Clarke ha sorpreso, stupito e divertito i suoi fan con questo scatto postato subito dopo l'episodio numero cinque, il penultimo dell'ottava e ultima stagione della saga di "Game of Thrones": "Questo è quello che ci è voluto non solo per girare l'ep5 ... ma anche per guardarlo!", scrive l'attrice, 32 anni... Ma non si può aggiungere null'altro se non che l'episodio deve essere stato emotivamente molto "forte" e che è davvero strano vedere Daenerys Targaryen senza le sue trecce.