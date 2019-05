"Il Trono di Spade 8", Emilia Clarke ammette: "La tazza potrebbe essere mia"

Il fermo immagine della tazza di caffè, finita per sbaglio in una scena de "Il Trono di Spade", ha fatto il giro del web e in molti si sono chiesti chi fosse il responsabile dell'errore. Ora il mistero è risolto. Su Instagram l'attrice Emilia Clarke ha infatti scritto che probabilmente è stata lei a dimenticarla sul tavolo. Ha infatti pubblicato una foto dal set in cui tiene in mano una tazza simile: "Ho scoperto per caso la verità? Il proprietario della tazza non beveva tè...".