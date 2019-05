"Il Trono di Spade 8", le star della serie protagoniste anche nel backstage: ecco i momenti più divertenti

Nemici giurati che ridono insieme e si scattano selfie guancia a guancia, casate in guerra che si scambiano gentilezze e morti che magicamente risuscitano. E' l'altra faccia di "Game of Thrones", quella del backstage dove lupi, leoni e cervi depongono armi e mantelli per andare a prendersi un caffè insieme tra un ciak e l'altro. Ecco quindi il cattivissimo re della notte che tiene l'ombrellino alla sua nemesi Brann o i fratelli-coltelli Lannister che si divertono tra i pupazzi. E quando arriva la pausa pranzo anche la sacerdotessa Melisandre abbandona riti magici e pozioni per farsi un panino.