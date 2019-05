"Il Trono di spade", una tazza di caffè appare per errore in una scena... e spopolano i meme

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink.

Mentre i fan si chiedevano se Starbucks avesse deciso di aprire una sede anche a Westeros, il primo commento sul caso è arrivato proprio dalla nota multinazionale con un tweet: "ad essere sinceri siamo sorpresi che non abbia ordinato un Dragon Drink".

La sagoma dell'iconica tazza di cartone si può notare in secondo piano vicino a Daenerys in una inquadratura di pochi secondi intorno al minuto 17 della puntata, in cui sono presenti sulla sinistra anche Jon Snow e Tormund Veleno dei Giganti.

Come spiegato dalla produttrice Bernie Caulfield in un'intervista, il caffé è stata una dimenticanza sul set di qualche addetto alle riprese. E non si tratta nemmeno di un prodotto Starbucks, ma di una confezione "di una caffetteria di Bambridge, in Irlanda del Nord, in cui è stata girata la scena", ha poi aggiunto l'art director Haucke Richter. Che poi si è giustificato dicendo che "solitamente queste cose non accadono, ma le riprese di questa stagione sono state estenuanti. Può capitare che sfugga un dettaglio ad un esausto membro della crew". Non c'è quindi nessuna pubblicità occulta.



Anzi, l'account ufficiale del Trono di Spade ha voluto addirittura chiarire cosa avesse ordinato Daenerys: era un tè alle erbe.