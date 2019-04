"Il Trono di Spade": ecco il primo volume del graphic novel

Tommy Patterson ha disegnato "Farscape per Boom! Studios", l'adattamento del film "I guerrieri della notte" per la Dynamite Entertainment, e "Tales from Wonderland: The White Night, Red Rose e Stingers" per la Zenescope Entertainment.

George R.R. Martin, Il trono di spade. Libro primo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Vol. 1: Un gioco di troni (A Game of Thrones: The Graphic Novel. Volume One, 2012. A Game of Thrones: The Graphic Novel. Volume Two, 2013)

Sceneggiatura di Daniel Abraham

Disegni di Tommy Patterson

Colori di Ivan Nunes

Traduzione di Teresa Albanese

Mondadori – Oscar Ink

Pag. 472

28 €