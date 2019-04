Game of Thrones , alla première dell ultima stagione Emilia Clarke e Sophie Turner regine sul red carpet

Regina in "gothic style" Emilia Clarke è stata la più ammirata della serata alla première newyorkese dell’ottava stagione di "Game of Thrones". Sul red carpet hanno sfilato però anche tutti gli altri protagonisti della serie tv che ha appassionato milioni di spettatori e che è giunta all'ultima stagione. Abito da favola in tulle azzurro quello che la bella Daenerys Targaryen, personaggio chiave della serie, ha sfoggiato con principesca eleganza in passerella. Super sexy invece in mimi dress nero Sophie Turner, la principessa Sansa Stark, che ha sfilato con il compagno, idolo delle teenager Joe Jonas, con cui si sposerà entro la fine dell’anno. E poi Kit Harington con la moglie Rose Leslie, Natalie Dormer, Maisie Williams e Jason Momoa, in giacca rosa. L'ultima stagione verrà trasmessa dal 14 aprile.