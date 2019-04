"Game of Thrones", i creatori svelano: "Il finale è nascosto in una playlist di Spotify"

Chi vivrà, chi morirà, chi siederà sul Trono di Ferro...? Sono le domande che i fan di "Game of Thrones" si stanno ponendo alla vigilia del debutto dell'ottava e ultima stagione della iconica saga. E per i più impazienti le risposte potrebbero esserci già. Il finale della serie sarebbe infatti nascosto in una playlist di Spotify dal titolo eloquente, “Game of Thrones: the End is Coming”, come confermano gli stessi creatori dello show David Benioff e D.B. Weiss.

"La risposta al finale è al cento per cento nascosta nelle scelte delle playlist", hanno dichiarato in una e-mail, Benioff e Weiss a "For the Record", il portale che raccoglie tutte le news legate al mondo Spotify: "Nessuno ci crederà, ma è vero."



La playlist è composta da 50 canzoni e comprende brani di artisti come Prince, Queen, Thrice, System Of A Down e Kanye West, ci sono "Her Black Wings" di Danzig, "Sleep Now in the Fire" di Rage Against The Machine e "Girl from the North Country" di Johnny Cash e Bob Dylan. Le risposte sul finale della serie sono naturalmente tutte da decifrare... ai fan con orecchio e ingegno particolarmente raffinati l'onere e l'onore di scoprire gli indizi tra le note delle canzoni.