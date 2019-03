"Game of Thrones", rivelazione shock di Emilia Clarke: "Ho avuto due aneurismi"

"Proprio quando tutti i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho quasi perso la ragione e poi la mia vita", così inizia il racconto intimo di Emilia Clarke. Tutti problemi sono iniziati quando l'attrice aveva solo 24 anni e la sua carriera era sulla rampa di lancio. Racconta che si sentiva terrorizzata dopo la prima stagione di "Game of Thrones": "Avevo paura dell'attenzione, di un lavoro che non riuscivo quasi a capire, di provare a non deludere la fiducia che i creatori della serie avevano riposto in me. Mi sentivo, in ogni modo, esposta".



Per superare lo stress ha iniziato ad allenarsi e a questo punto ha cominciato a sentire i primi sintomi dell'aneurisma, un'emicrania che le impediva di allacciarsi le scarpe mentre era in palestra: "Ho provato la sensazione che una fascia elastica stesse schiacciandomi il cervello. Ho cercato di ignorare il dolore e andare avanti, ma semplicemente non potevo farlo". "Il dolore - come dei colpi, delle pugnalate, delle compressioni - stava peggiorando. In un certo senso sapevo cosa stava accadendo: il mio cervello era danneggiato". Una donna le ha prestato soccorso chiamando aiuto: "Ricordo il suono di una sirena, un'ambulanza, ho sentito delle nuove voci, qualcuno che diceva che il polso era debole. Stavo vomitando bile".



Dopo una risonanza magnetica si è scoperto che l'attrice aveva un'emorragia cerebrale causata dal sanguinamento nello spazio che circonda il cervello: "Avevo avuto un aneurisma, la rottura di un'arteria. Come ho scoperto in un secondo momento, circa un terzo dei pazienti con la stessa diagnosi muore immediatamente o poco dopo". "Se volevo vivere ed evitare dei deficit terribili dovevo essere immediatamente operata", continua.



La star è stata poi trasferita al National Hospital for Neurology dove ha subito un intervento: "E poi sono stata priva di sensi. Per le successive tre ore i chirurghi hanno lavorato per riparare il mio cervello. Non sarebbe stato il mio ultimo intervento. Avevo 24 anni". Quando si è svegliata il dolore era insopportabile, non vedeva bene e mentre compiva degli esercizi cognitivi ha provato un grande senso di panico. "Sono un'attrice, devo ricordarmi le battute e ora non riuscivo a ricordarmi nemmeno il mio nome. Stavo soffrendo di afasia, una conseguenza del trauma subito dal mio cervello. Anche se stavo dicendo cose senza senso, mia madre è stata così gentile dall'ignorarle e provare a convincermi che ero perfettamente lucida".



Un mese dopo l'emergenza è uscita dall'ospedale, ritornando ad affrontare le interviste per la promozione della serie. I dottori l'avevano avvisata che dall'altro lato del cervello c'era un piccolo aneurisma e che la situazione avrebbe potuto peggiorare da un momento all'altro o magari rimanere stabile. La Clarke ha rivelato il problema ai produttori della serie, chiedendo riservatezza e aiutandosi con la morfina per evitare i dolori. Al termine della terza stagione, nel 2013, mentre era a New York si è sottoposta a un controllo e ha scoperto che era necessario intervenire di nuovo. Ma non andò tutto come previsto: "Quando mi hanno svegliato stavo urlando dal dolore. La procedura non aveva funzionato. Avevo un'importante emorragia e i dottori mi hanno detto chiaramente che le mie chance di sopravvivenza erano poche se non mi operavano di nuovo. Questa volta dovevano accedere al mio cervello attraverso il cranio e l'operazione doveva avvenire immediatamente".



Il recupero fu più problematico del precedente: "Avevo l'aspetto di qualcuno che aveva affrontato una guerra molto più violenta rispetto a quelle affrontate da Daenerys. Ero uscita dall'operazione con un drenaggio che usciva dalla testa. Parti del mio cranio erano state sostituite con il titanio. E c'era, in particolare, la costante preoccupazione riguardante ogni possibile perdita cognitiva o dei sensi".



La dichiarazione arriva a poche settimane dalla partenza dell'ottava e ultima stagione della serie (15 aprile), uno dei momenti televisivi più attesi dell'anno a livello mondiale da milioni di fan. "C'è di che essere grati, non solo per la fortuna. Sono felice di essere qui a vedere la fine di questa storia e l'inizio di qualunque cosa avverrà ora", ha concluso l'attrice.