"Game of Thrones", la battaglia per il Trono passa da Spotify: ogni personaggio ha una playlist ad hoc

Tra i brani del profilo della Madre dei Draghi ovviamente troviamo "Dragon queen" degli Yeah yeah yeahs. Mentre "With Or Without You" degli U2 campeggia tra i brani di Jaime Lannister, e la lista "stilata" da Sansa Stark si apre sulle note di "Youth" dei Daughter. Scorrendo le playlist, alcune sono prevedibili ma molto appropriate e alcune canzoni cercano di descrivere il percorso di vita dei vari personaggi.



Joffrey Baratheon appare come un emokid (proprio quelli con tanto di frange e mascara) amante dei vari My Chemical Romance, Funeral for a friend, Simple Plan, mentre non avevamo dubbi che Ned Stark e Robert Baratheon fossero due classic-rocker. Arya Stark è fissata con le riot-grrrls delle varie L7 e Bikini Kill e Khal Drogo ascolta death metal tra Obituary, Morbid Angels, Death. Sapevate che Ramsay Snow si dileggiasse tra sfumature doom, post metal e post-rock? O che Lord Varys impazzisse per l'elettronica di Aphex Twin e Flying Lotus?



Se Missandei ascolta dosi massicce di r'n'b (da Frank Ocean a The Weeknd), Melisandre si abbandona a un turbinio industrial dei vari Marilyn Manson e Nine Inch Nails. E che dire di Tyrion Lannister che mostra una cultura musicale "alta" tra il jazz di Miles David, Duke Ellington, Dexter Gordon e brani classici di Bach, Handel e Satie?