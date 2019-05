Sophie Turner e Joe Jonas, nozze a sorpresa a Las Vegas

Un officiante vestito da Elvis Presley, il duo Dan + Shay che canta “Speechless“ all'ingresso della sposa e due caramelle al posto delle fedi. Si sono sposati così, a Las Vegas, a sorpresa e in maniera quantomeno originale, Sophie Turner, 23 anni, star di "Game of Thrones" e Joe Jonas, 29 del trio Jonas Brothers. A poche ore dall'esibizione del cantante ai Billboard Award i due sono fuggiti per convolare a nozze...