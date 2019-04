"Game of Thrones", Sophie Turner confessa: "Ho pensato spesso al suicidio"

Depressione, mancanza di motivazioni e istinti suicidi. Dietro alla fama per Sophie Turner , la giovane Sansa Stark di "Game of Thrones" , c'è stato e c'è anche tutto questo. Lo ha rivelato la stessa attrice 23enne al Dr. Philon durante la trasmissione tv "Phil in the Blanks": "Ciò che temevo di più erano le critiche social e i commenti negativi su di me, sul mio corpo e sul mio personaggio...".

Ragazza molto sensibile e fragile la Turner si è sempre sentita molto coinvolta emotivamente nel personaggio interpretato della serie tv in onda sul canale americano HBO.



"La popolarità che mi ha dato Game of Thrones ha avuto un prezzo però", ammette Sophie. che ha debuttato in "Game of Thrones" nel 2011, appena adolescente. "Mi sono sentita spesso impacciata, troppo grassa e soprattutto una cattiva attrice", racconta la giovane Sansa Stark: "E alla fine questi sentimenti di insicurezza mi hanno portato alla depressione con cui combatto ancora oggi".



Al suicidio ha pensato più volte, svela la Turner: "Ma non credo riuscirei mai a farmi del male...". Ancora oggi, rivela l'attrice, le ricadute sono frequenti, ma grazie alla psicoterapia e ai farmaci la situazione è molto migliorata: "Ora mi amo, più di prima almeno e adesso che Game of Thrones volge al termine voglio solo dedicarmi alla mia salute mentale...".