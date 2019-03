Sophie Turner, la Sansa Stark di "Game of Thrones" si sposa con Joe Jonas

Dopo il sontuoso matrimonio tra Nick Jonas e Prijanka Chopra, a convolare a nozze sarà un altro membro della band Jonas Brothers. Joe Jonas si sposerà infatti con Sophie Turner, la Sansa Stark di "Game of Thrones", con cui è fidanzato dall'ottobre 2017. La data è ancora sconosciuta ma per il momento si sa che si terrà in estate in un castello rinacimentale in Francia. Quale posto migliore per giurare amore eterno a una principessa (televisiva)?