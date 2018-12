Priyanka Chopra e Nick Jonas si sono sposati: sontuosa cerimonia in India

L'attrice di Bollywood Priyanka Chopra e il cantante americano Nick Jonas si sono sposati in India con una sontuosa cerimonia in un palazzo reale chiamato Taj Umaid Bhawan, nello stato del Rajasthan. "Una delle cose più speciali che il nostro rapporto ci ha regalato è una fusione di famiglie che amano e rispettano le fedi e le culture degli altri", hanno scritto entrambi su Instagram, condividendo anche alcuni momenti della cerimonia. Attorniati da amici e familiari, i due prima hanno partecipato a una cerimonia prematrimoniale, poi si sono uniti con il matrimonio cristiano e infine con il rito hindu. Tra i presenti anche il fratello di Nick, Joe, insieme alla fidanzata Sophie Turner, star di "Il trono di spade". La coppia si è fidanzata ad agosto, condividendo sui social le foto scattate mentre stava eseguendo un rituale di preghiera in abiti tradizionali indiani. Priyanka ha vinto Miss Mondo nel 2000 ed è diventata una delle star più celebri di Bollywood e una delle poche ad aver sfondato anche in Occidente grazie alla serie tv "Quantico" Jonas, invece, ha raggiunto il successo grazie al gruppo Jonas Brothers, in cui cantava con i suoi due fratelli.