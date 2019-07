sull'isola caraibica di saint kitts 27 luglio 2019 17:55 Cade nel cratere di un vulcano, la moglie salva il marito e la luna di miele In viaggio di nozze sullʼisola caraibica di Saint Kitts, lʼuomo voleva scalare la cima del monte quando è sprofondato per quindici metri

Una luna di miele che poteva finire in tragedia quella di Clay Chastain e della moglie Acaimie, una coppia statunitense dello stato dell'Indiana. Durante il viaggio di nozze sull'isola caraibica di Saint Kitts, il marito è caduto in un cratere del vulcano Liamuiga. E' sopravvissuto per miracolo grazie all'intervento della moglie, che si è calata nella cavità riuscendo a portarlo in salvo.

La giovane coppia di sposi stava facendo un'escursione sul vulcano quando Clay ha deciso di salire fino in cima per poter vedere al meglio il paesaggio dell'isola. L'uomo però è caduto in un cratere profondo quindici metri, riportando una commozione cerebrale, una frattura al cranio, la perdita temporanea dell'udito nell'orecchio destro e alcune vertebre fratturate.

Sentendo il marito gridare e chiedere aiuto, Acaimie si è calata nel cratere ed è riuscita a portarlo in salvo. Non essendoci altri escursionisti insieme a loro e non avendo campo per usare il cellulare, sono stati costretti a tornare verso la base, distante tre ore. A metà strada per fortuna la donna è riuscita a contattare i soccorsi. I paramedici sono prontamente intervenuti trasportando Clay nell'ospedale locale.