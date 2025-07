Luino (Varese), uccide il padre adottivo al culmine di una lite: fermato 25enne

Un uomo di 57 anni, Boris Rezzonico, cittadino svizzero, è stato accoltellato in un'abitazione di Luino, in provincia di Varese, dal figlio adottivo, Francesco Rezzonico, di 25 anni. Il ragazzo si era allontanato dall'abitazione dopo l'aggressione, ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma per l'interrogatorio. Avrebbe colpito il padre al culmine di una lite, alla quale erano presenti anche il fratello e la madre, nella casa della donna che si era da poco trasferita a Luino. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato la violenta aggressione che ha portato alla morte dell'uomo. Il 25enne era residente con il padre e il fratello a Lugano.