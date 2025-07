Luino (Varese), accoltellato in casa dal figlio adottivo: morto 57enne

Un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato in un'abitazione di Luino, in provincia di Varese, da uno dei due figli adottivi. Il giovane, di 25 anni, si sarebbe poi allontanato dall'abitazione venendo rintracciato poco dopo dai carabinieri. Il ragazzo avrebbe colpito il padre al culmine di una lite alla quale era presente anche il fratello. Ancora da chiarire le cause del diverbio che ha scatenato la violenta aggressione.