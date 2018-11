"Nel 1997 è arrivata una notifica ma se si fosse trattato di abusivismo, ci avrebbero mandato via 30 anni fa. Se adesso mi danno 10 giorni senza preavviso, io dove vado?" A "W l'Italia - Oggi e domani", Luciano Casamonica difende la sua famiglia, negando l'esistenza di un clan da associare a crimini di stampo mafioso: "Non si è mai verificato un omicidio, mai nulla di questo genere. Magari hanno fatto altri reati ma non è mai stato ammazzato nessuno".



Durante l'intervista Luciano torna anche sulle lussuose villette: "Sono bellissime! Ma i rubinetti sono in oro falso, a Napoli costano 40/50 euro - e sui cunicoli ironizza - Non siamo mica a 'Fuga per la vittoria' Io preferisco utilizzare un buco per nascondere gli oggetti di valore, piuttosto che metterli in una cassaforte".



E aggiunge: "Ci dicono che siamo violenti, che siamo mafiosi. Ma tutto questo non è vero".