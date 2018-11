Villette abusive, a Mattino Cinque parla Luciano Casamonica: “Me la sono costruita questa casa”

Luciano Casamonica non ci sta e, ai microfoni di Mattino Cinque, racconta la sua verità sulle villette abusive che nei prossimi giorni verranno abbattute. Appartenente alla potentissima famiglia di origini Sinti che ha in mano il quartiere dei Castelli Romani, Luciano spiega come è venuto in possesso di quella casa: “L’ha comprata mio padre negli anni Settanta, l’ha pagato un milione e trecentomila lire. “Dicono che valga 10 milioni di euro, ma non è vero”.



Poi ribadisce di essersi guadagnato i soldi onestamente: “Ho fatto l’attore, quando ero ragazzino ho partecipato a un film con Tomas Milian. Io ho lavorato per potermi permettere questa casa”. Resta il fatto che le vilette erano state dichiarate abusive vent’anni fa: “E perché non le hanno tirate giù prima? Ora non so dove sbattere la testa. Solo per il cognome che porto”.