Lucia Annibali perdona l’aggressore, Gessica Notaro: “Rispetto decisione, ma il carcere non riabilita”

“Rispetto la decisione ma non sono pronta a perdonare, nel mio caso è ancora tutto molto acceso”. A “Mattino Cinque” Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex Edson Tavares, commenta la decisione di Lucia Annibali che ha risposto positivamente alla richiesta di perdono del suo aggressore, anche lui colpevole di averla colpita con l'acido per gelosia.



“Penso che il carcere non riabiliti, soprattutto per questi soggetti”, continua la Notaro, che racconta in diretta la sua esperienza. “Uscire con me era diventato pericoloso, le persone preferivano fare aperitivo con altri”. L'ex miss riminese parla della sua relazione complicata con il suo aggressore ed ex fidanzato: "Un problema che ti fa ammalare, prima ancora del problema fisico". E sulla questione stalking dice: "Non avviene solo nei confronti delle persone deboli". La Notaro ha poi spiegato che prova a offire il suo aiuto a tutte le donne che si rivolgono a lei per un supporto.