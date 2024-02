Omicidio in strada a Lucca: uccide la moglie a coltellate, poi si costituisce

A Fornaci di Barga (Lucca) un 56enne, Vittorio Pescaglini, ha ucciso a coltellate la moglie, Maria Ferreira, e poi si è costituito.

E' stato lui stesso a chiamare i carabinieri per confessare l'omicidio. Sembra che la coppia si stesse separando. L'omicidio è avvenuto in strada: l'uomo ha raggiunto la vittima in auto, è sceso e l'ha accoltellata. La donna era di origini sudamericane.