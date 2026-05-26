Lucca, operaio muore schiacciato da una pressa

Incidente mortale sul lavoro a Spianate, località del comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Nonostante le manovre di rianimazione tentate dai colleghi e subito dopo dai sanitari del 118, per il 30enne non c'è stato alla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 oltre ai tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e ai carabinieri. Soni in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio mortale.