Infortuni sul lavoro, due morti in cantiere in poche ore
Gli incidenti a Saonara, in provincia di Padova, e a Brescia. Le vittime hanno 50 e 58 anni
© IPA
Due infortuni mortali sul lavoro nelle ultime ore. Un uomo di 50 anni è morto a Saonara, in provincia di Padova, in un cantiere edile allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe precipitata da un'altezza di circa sei metri mentre stava eseguendo alcuni lavori. Nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnaro e il personale dello Spisal per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.
Sempre nelle ultime ore un incidente sul lavoro in un cantiere di Brescia è costato la vita a un uomo di 58 anni. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la vittima sarebbe rimasta schiacciata da un escavatore che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Non è chiaro, al momento, se la vittima fosse alla guida del mezzo. Sul posto i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e il personale di Ats per le verifiche del caso.