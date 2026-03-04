Infortuni sul lavoro, due morti in cantiere in poche ore

Due infortuni mortali sul lavoro nelle ultime ore. Un uomo di 50 anni è morto a Saonara, in provincia di Padova, in un cantiere edile allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe precipitata da un'altezza di circa sei metri mentre stava eseguendo alcuni lavori. Nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnaro e il personale dello Spisal per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.