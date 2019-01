Lucca, la truffa dei peluche: 60 euro per un pupazzo mai recapitato

A Lucca c’è un’attività che è capace di realizzare riproduzioni perfette dell'animale desiderato: è sufficiente inviare una foto e loro creano un peluche con le fattezze dell'amico a quattro zampe. Alcune persone, però, dopo aver prenotato il proprio pupazzo e aver pagato in anticipo non hanno mai ricevuto la merce concordata. C’è chi aspetta da tre mesi e chi da più di un anno.



A “Striscia la Notizia” i clienti truffati hanno commentato: “Ho ordinato a novembre il peluche con le sembianze del cagnolino di mia madre che era appena mancato per farle un regalo di Natale, ma non è mai arrivato”.



Su Facebook è nato anche un gruppo, che conta oltre 900 persone, dove le persone espongono i propri reclami verso questa attività. Una signora di 74 anni ha anche telefonato per esporre le proprie rimostranze e questa la risposta di uno dei titolari: “Le farò piangere sangue signora. Lei è una infame e una diffamatrice. Ho la possibilità per portare avanti la causa per vent’anni, e voi? Vi costerà soldi, a lei e a tutti i suoi compagni del c***o”.



Uno dei referenti dell’azienda ha commentato: “Tantissimi sono già stati rimborsati tramite PayPal. Noi siamo stati costretti a chiudere quindi dobbiamo prenderci del tempo”.