Lucca, gatto sparito per undici anni: ritrova la casa e i suoi padroni

Sparito undici anni fa, aveva lasciato la sua famiglia adottiva triste e senza speranza, malgrado lo avesse cercato invano, in lungo e in largo per le strade del quartiere Porta a Lucca, rassegnandosi infine all’idea di averlo perso per sempre. Invece il gatto Felix, un maschio nero con il muso bianco, ai primi di gennaio è ricomparso nel giardino della villetta dei suoi padroni, mostrando di riconoscerli e dispensando fusa, come se non fosse successo nulla.