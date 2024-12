Cuneo, manifesti funebri per un gatto: arriva lo stop del Comune

I coniugi, però, hanno reso omaggio al loro gatto, affiggendo una quarantina di manifesti in due comuni vicini, a Borgo San Dalmazzo e Boves. Il felino morto a vent'anni - sedici di cui vissuti con la coppia - si era fatto molto apprezzare anche per aver messo in fuga i ladri intenti a rubare una bici nel cortile dell'abitazione.