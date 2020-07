Luca Palamara a Tgcom24: "Il sistema giustizia va rivisto, così fatica ad andare avanti" | "Csm? Ho timore del sorteggio"

Il caso Palamara e il trojan - "Con i miei avvocati riteniamo esistere un problema molto serio come l'utilizzazione di queste intercettazioni. In alcuni momenti della giornata è perfettamente funzionante, in altri no. Non lo dico io, lo dicono le carte". Cosi' l'ex membro del Csm ed ex capo dell'Anm, Luca Palamara, a "Fatti e misfatti" su Tgcom24. "Il pubblico ministero, parlo per me stesso, pensa all'intercettazione come un mezzo di ricerca della prova. È fondamentale: il trojan ha segnato un salto di qualità nella lotta alla corruzione, alla mafia e al terrorismo. Però c'è un problema grandissimo del reale funzionamento di questi captatori informatici", ha aggiunto. Il trojan "ha una durata limitata, è nelle mani di persone che non sappiamo, gestisce una mole di dati di terze persone che risultano catapultate in questa vicenda che mi riguarda ma sono estranee", ha concluso Palamara.

"Processo Mediaset? Chiarire nell'interesse di tutti" - "Sono dei fatti rispetto ai quali deve essere interesse di tutti chiarire e comprendere che cosa è accaduto". Cosi' l'ex membro del Csm ed ex capo dell'Anm, Luca Palamara, a "Fatti e misfatti" su Tgcom24 rispondendo a una domanda del direttore Paolo Liguori sull'audio delle polemiche relativo alla condanna a Silvio Berlusconi in Cassazione per il processo Mediaset. "Conosco dei pezzi importanti di questa storia", ha aggiunto.

Il futuro - "Il mio intendimento è di rimanere nella magistratura e di tornare a fare la mia professione". Lo ha detto l'ex membro del Csm ed ex capo dell'Anm, Luca Palamara, a 'Fatti e misfatti' su Tgcom24.