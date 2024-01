Lotteria Italia, l'estrazione dei biglietti vincenti: tutti i premi, 5 milioni vinti a Milano

I premi della Lotteria Italia sono in tutto 210 per un valore di oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Nel dettaglio, sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti.

Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.

Come riscuotere il premio della Lotteria Italia

Il vincitore di un premio della Lotteria Italia ha sei mesi (180 giorni) di tempo per riscuotere il premio a partire dalla pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il possessore deve esibire il tagliando vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, a totale rischio del vincitore, si può inviare il biglietto all’Ufficio Premi, indicando dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente e le modalità di pagamento preferite (assegno circolare, bonifico bancario o postale). La procedura è la stessa anche per i premi ottenuti con un biglietto acquistato online. In questo caso è necessario presentare un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.