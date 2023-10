California, vincita record alla lotteria Powerball: 1,76 miliardi di dollari

L'uomo sceglierà se incassare subito un pagamento in contanti pari alla metà del monte premi o ricevere l'intera somma a rate in 30 anni

Il biglietto da record è stato venduto al Midway Market and Liquor, un negozio di alimentari a Frazier Park, circa a 120 km da Los Angeles. Prima che qualcuno riuscisse ad aggiudicarsi la vincita, ci sono state 35 estrazioni consecutive. Le probabilità di farcela sono infatti molto scarse, pari a 1 su 292,2 milioni . II numeri fortunati sono stati: 22, 24, 40, 52, 64 e 10, la pallina rossa del Powerball. Ora il giocatore dovrà scegliere se incassare subito un pagamento in contanti corrispondente a 774 milioni di dollari (circa metà del montepremi) oppure riceverlo interamente a rate nell'arco di 30 anni.

Un uomo in California ha vinto il jackpot della lotteria americana Powerball pari a 1,765 miliardi di dollari , il secondo più alto al mondo dopo quello dello scorso novembre.

Il biglietto fortunato Una volta uscita la notizia, il telefono del negozio di alimentari che ha venduto la schedina ha squillato senza sosta e la gente si è precipitata sul posto. "Molti clienti entrano qui ogni giorno per acquistare il proprio biglietto e molti di loro promettono di comprarmi il camion dei miei sogni in caso di vincita", ha detto il gestore del locale. Il jackpot da record è stato superato solo dal premio Powerball vinto da un altro giocatore, sempre in California, lo scorso novembre, pari a 2,04 miliardi di dollari.

Le possibilità di aggiudicarsi l'enorme montepremi sono estremamente basse: 1 su 24,9 per vincere un premio e 1 su 292,2 milioni per un jackpot che diventa sempre più alto mano a mano che nessuno riesce a indovinare i sei numeri fortunati. Nonostante esista l'opzione di incassare i soldi nell'arco di trent'anni, la maggior parte dei giocatori sceglie il pagamento immediato in contanti, perdendo così la metà del denaro.

Leggi Anche Lotteria Powerball, vinto in California il jackpot da un miliardo di dollari

Come funziona Il Powerball "Congratulazioni al nuovo miliardario del Powerball e ai milioni di giocatori che hanno vinto altri premi in denaro nell'ultima estrazione", ha detto il presidente della lotteria Drew Svitko. "Per 31 anni, alcuni giocatori che sognavano di vincere il jackpot hanno sfidato le probabilità e, così facendo, hanno contribuito a generare finanziamenti fondamentali per i servizi pubblici e i programmi sostenuti dalle lotterie statunitensi", ha aggiunto.

I biglietti per il Powerball costano 2 dollari a partita e sono venduti in 45 stati americani, nel Distretto di Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini americane. Più della metà di tutti i proventi derivanti dalle vendite rimangono nella giurisdizione in cui è stato rilasciata la schedina. Le estrazioni Powerball vengono trasmesse la sera in diretta ogni lunedì, mercoledì e sabato dallo studio di estrazione della lotteria della Florida, a Tallahassee.