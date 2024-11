Dieci anni senza Lorys Stival, il piccolo del Ragusano ucciso a 8 anni

Dieci anni senza Lorys Stival. Il piccolo di Santa Croce Camerina (Ragusa) venne ucciso dieci anni fa, il 29 novembre 2014, dalla madre Veronica Panarello. Una messa per ricordare il bambino sarà celebrata alle 18,30 nella chiesa madre di santa Croce Camerina. I manifesti funebri, con la foto del piccolo Lorys sorridenti, sono stati affissi sui muri della cittadina. Il suo omicidio destò grande eco mediatica. Il bambino, che aveva 8 anni e mezzo, venne strangolato in casa con delle fascette di plastica da elettricista. Il processo, fino al terzo grado di giudizio, ha sancito la condanna definitiva della madre, Veronica Panarello, a 30 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere, con il rito abbreviato, in quel tempo possibile con il precedente codice.