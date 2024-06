Lorys Stival avrebbe compiuto 18 anni, gli auguri del padre Davide: "Il mio pensiero è sempre vivo anche se non ci sei più"

"Ciao Lorys, oggi saresti diventato maggiorenne, avresti compiuto 18 anni, un'età importante tanto desiderata da piccoli, cioè un traguardo per tante nuove cose, come la patente, l'auto ecc... ma, purtroppo, posso solamente pensarlo e immaginarlo". Esordisce, così, con parole amare e nostalgiche, a quasi 10 anni dalla morte del figlio, Davide Stival nella lettera che gli ha scritto per il suo diciottesimo compleanno.



"Il mio pensiero è sempre vivo, - aggiunge Davide Stival, - anche se lo so che non ci sei più, ma voglio ricordarti sempre con il tuo sorriso di quando giocavamo insieme. In questo tuo giorno di compleanno, io, insieme al tuo fratellino, ci soffermeremo a guardare il cielo così da poter vedere brillare tutte le stelle e dico tutte, perché ne sono certo che da lassù starai festeggiando insieme ai tuoi 'amici angeli'. Tra una lacrima e un sorriso, BUON COMPLEANNO LORYS".