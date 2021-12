Londra, locali e negozi pieni di gente: così gli inglesi convivono con il virus

Strade su cui sfilano oltre 40 mila persone, pub colmi di gente, negozi pieni. L'inviato di "Fuori dal coro" è volato a Londra, poco prima di una delle partite più importanti della Premier League (Chelsea contro Manchester United), per vedere come gli inglesi stanno convivendo con il Covid-19.

Leggi Anche Covid, la Spagna dice addio alle restrizioni

"Non solo nei weekend, ma anche nei giorni feriali i bar e i ristoranti sono pieni di persone che vogliono godersi la vita", spiega il barista di un pub londinese. "Siamo molto contenti perché stiamo lavorando molto, abbiamo raggiunto i livelli del 2019", gli fa eco Roberto Costa, ristoratore italiano. "Aspettiamo il Natale a braccia aperte".

"Qui non sai chi siano i No vax, perché tutti fanno le stesse cose, senza discriminazioni e limitazioni", aggiunge Simone Filippetti, giornalista de "Il Sole 24 Ore". Un punto di vista confermato anche da una giovane italiana di stanza a Londra, che ha scelto di non vaccinarsi: "Posso passare le mie serate al ristorante, nei pub e nelle discoteche. Insomma, posso condurre la mia vita normale".