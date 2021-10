Covid, la Spagna dice addio alle restrizioni

In Spagna sono state eliminate le restrizioni Covid: discoteche e locali riaperti a massima capienza e nessun tipo di certificazione richiesta per accedere nei lughi pubblici all'aperto e al chiuso. Il Paese ha il 78% della popolazione vaccinata e un'incidenza dei contagi pari all'Italia, meno di 50 ogni 100mila abitanti. Lì non è mai stato adottato il Green pass e il governo ha avuto come priorità quella di far ripartire il turismo il prima possibile: in questi mesi sono raddoppiati gli ingressi dei turisti stranieri rispetto lo scorso anno.

Per quale motivo in Spagna non è stata adottata la certificazione verde? Secondo Estanislao Naranjo Infante, avvocato penalista intervistato da "Fuori dal coro": "È stata una decisione politica non giuridica - la nostra legislazione permette assolutamente l'uso del Green pass, perché ora l'incidenza dei contagi è in una fase considerata zero".