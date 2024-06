Violenza sessuale di gruppo a Milano, il figlio di Lucarelli e un altro calciatore condannati a 3 anni e 7 mesi

Lucarelli e Apolloni sono accusati di aver abusato della giovane dopo una serata trascorsa nel locale "Gattopardo" di via Piero della Francesca a Milano. Secondo la Procura, avrebbero palpeggiato e violentato in gruppo la ragazza approfittando della sua "incapacità psichica" dovuta all'assunzione di alcol, dopo averla portata in casa con la scusa di accompagnarla in auto a casa.