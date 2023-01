Milano, il figlio dell'ex calciatore Lucarelli ai domiciliari per violenza sessuale di gruppo

La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Mattia Lucarelli, 23enne figlio dell'ex calciatore del Livorno, per violenza sessuale di gruppo.

Con lui è stato arrestato anche un altro ragazzo di 22 anni. La vittima sarebbe una studentessa americana che ha denunciato di essere stata stuprata da un gruppo di ragazzi a marzo dello scorso anno: secondo il racconto, la giovane aveva chiesto un passaggio in auto all'uscita di una discoteca, ma era stata condotta in un appartamento dove sarebbe avvenuta la violenza, in particolare da parte dei due coetanei.