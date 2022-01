Violenza sessuale, 40enne stuprata in ascensore: fermato un uomo

ansa

Un uomo di 31 anni è stato fermato per violenza sessuale contro una 40enne, rapinata e aggredita nell'ascensore del suo condominio a Segrate (Milano) il 21 dicembre. La donna è stata aggredita dopo aver parcheggiato l'auto in garage e, in stato di shock, è riuscita a rientrare in casa e a chiamare i soccorsi. L'aggressore è stato individuato grazie alla descrizione della donna e a un'impronta trovata in ascensore e sugli abiti della vittima.