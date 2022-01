Napoli, 29enne drogata e violentata la notte di Capodanno

Drogata e violentata la notte di Capodanno nel quartiere Vomero a Napoli. Lo ha denunciato una 29enne, spiegando di ricordare di aver passato la sera del 31 prima a casa di amici e poi di aver fatto un giro in macchina con una persona che la avrebbe portata in un'altra casa. Qui i ricordi della giovane si fanno più confusi: la 29enne afferma di essere stata violentata ma di non ricordare i particolari perché possibile vittima della cosiddetta "droga dello stupro".

Gli investigatori avrebbero avviato esami specifici per ottenere riscontri specie in relazione alle due circostanze, ritenute dirimenti, che sono state indicate: la presenza di sostanze tossiche che potrebbero aver reso nulla la volonta' di reazione della giovane e la presenza di riscontri sull'ipotesi di violenza sessuale.

In questo contesto e in un quadro di cautela ci sarebbe già una precisa pista investigativa. Un uomo avrebbe organizzato una trappola a base di stupefacenti e di atteggiamenti subdoli. Gli investigatori utilizzeranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle strade del quartiere napoletano e ricostruiranno la vicenda anche attraverso il racconto delle altre persone in qualche modo coinvolte nei contatti con la 29enne, conoscenti e amici.