Vigevano, una bimba di 4 anni resta per ore accanto alla mamma morta e ai parenti dice: "Dorme, non la svegliate"

Era a casa con la sua mamma, a Vigevano, convinta che stesse dormendo.

In realtà la donna era morta nel sonno ma la piccola, 4 anni, le è rimasta vicino per tutta la notte pensando che riposasse. Tanto che, quando alcuni parenti sono entrati nell'appartamento, la bambina ha detto loro di non fare rumore per non svegliarla. E sono stati loro a fare la triste scoperta.